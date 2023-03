Da oggi riparte la giostra a due piani in piazza del Duomo

Sarà inaugurata stamattina alle 10 la giostra a cavalli a due piani in piazza del Duomo. Si tratta di una tradizione ultratrentennale per la città, visto che proprio la giostra della famiglia Vassallo è stata inaugurata per la prima volta a Prato nel 1990.

Da allora ogni primavera è tornata in città, salvo uno stop di tre anni causato dal covid. Da oggi, così, dopo tre anni d’assenza la giostra sarà di nuovo a disposizione di bambini e famiglie. In vista dell’inaugurazione il gestore annuncia anche una promozione: "Chi farà un abbonamento e si presenterà con la foto sul cellulare del volantino presente sulla nostra pagina Facebook (giostra cavalli a 2 piani Vassallo, ndr) avrà diritto a un giro in omaggio".

La giostra resterà in piazza del Duomo fino al 2 aprile. I prezzi non sono stati ancora ufficializzati in attesa della comunicazione della Siae.

Ricordiamo che questa è una giostra itinerante, che durante le feste di Natale è stata portata a Torino e che durante la stagione estiva si trasferisce a San Vincenzo.

"Quella di piazza del Duomo per noi è una tradizione – proseguono i gestori dell’attrazione – Siamo lì dal 1990 fatta eccezione per due anni di trasferimento in piazza Mercatale. Ma la zona del Duomo è la collocazione ideale per le famiglie pratesi. E dobbiamo ringraziare anche l’amministrazione comunale che ci accoglie sempre con grande disponibilità".

La giostra sarà in funzione tutti i giorni dalle 15 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Per informazioni si può chiamare il numero di cellulare 3478002955.

re.po.