Da mercoledì cambia il traffico. Le deviazioni

Conto alla rovescia per la chiusura al traffico, che durerà fino a settembre,del ponte alla Vittoria. In particolare lo stop alla circolazione è in programma dalle 9 di mercoledì. "L’intervento di manutenzione straordinaria –spiega il Comune – viene realizzato in questo periodo

in cui la scuola è chiusa

e approfittando del minor traffico di agosto per limitare

i disagi per la viabilità".

Sarà garantito il passaggio pedonale sulla sponda destra, per chi guarda il ponte e ha

alle spalle piazza San Marco. Durante la chiusura il traffico diretto verso via Firenze,

la stazione centrale o via Matteotti sarà deviato verso

via Tiziano, via Arcivescovo Martini, ponte XX Settembre

e via Matteotti. I bus seguiranno le deviazioni

lungo via Arcivescovo Martini per raggiungere il terminal

di piazza Stazione.

Dovrebbero invece chiudersi stamattina, da programma,

i lavori di costruzione del nuovo acquedotto da parte di Publiacqua, finanziati dal Pnrr, per la sostituzione della rete idrica a Mazzone. Solo fino

alle 11 divieto di transito e sosta nel tratto di via Pistoiese compreso tra la rotatoria con via Montemurlo/via Lungo il Ficarello e la rotatoria con viale dell’Unione Europea. Transito vietato anche per i pedoni eccetto residenti e frontisti, possessori di autorimesse e attività commerciali nel tratto di marciapiede interessato dai lavori. Durante la chiusura

il traffico dal centro a Pistoia viene deviato in via Croce Rossa, via Valdingole, via Castelfidardo, via Doberdò,

via Pistoiese, via Pasubio, via Monte Santo, via di Maliseti,

via della Pace, viale Nam Dinh, viale Chang Zhou, declassata, viale dell’Unione Europea

e poi via Pistoiese.