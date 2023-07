"Da Chiostro a Chiostro”, la seconda edizione si chiude con oltre 2000 visitatori

Prato, 5 luglio 2023 - E' andata in archivio nella soddisfazione generale la seconda edizione della "Da Chiostro a Chiostro", l'iniziativa organizzata da Confesercenti Prato in collaborazione con il comune di Prato, inserita quest’anno nel programma di eventi di Eat Prato, oltre che di Vetrina Toscana. Oltre 2000 visitatori si sono registrati nella due giorni che ha fatto tappa in tre dei più bei chiostri delle chiese del centro storico, ossia quella del Duomo, di San Domenico e di Sant'Agostino. “Siamo molto soddisfatti di questa edizione che ci ha positivamente sorpreso per presenze ed apprezzamento dei prodotti presentati, come abbiamo potuto riscontrare dai numerosi feedback ricevuti dalle imprese partecipanti , stampa e visitatori - le parole del presidente di Confesercenti di Prato Stefano Bonfanti – Un risultato che ci sprona a proseguire in questa direzione, con eventi in grado di far conoscere le nostre eccellenze enogastronomiche direttamente dalle voci e dai volti dei nostri ristoratori, barman e pasticceri".

Il direttore di Confesercenti di Prato Ascanio Marradi aggiunge: "E' una formula azzeccata, perché portare gli eventi nel cuore del centro storico rendendo protagoniste le vere eccellenze del luogo, è piaciuto molto ai partecipanti. Piaciute le location, e piaciute ancora di più le proposte gastronomiche. Si è vista la presenza anche di numerosi turisti presenti in questi giorni a Prato. La manifestazione organizzata da Confesercenti Prato ha coinvolto un buon gruppo di aziende locali caratterizzate dall’alto livello delle loro proposte enogastronomiche. In definitiva successo di pubblico e tripudio di gusto. Siamo molto entusiasti di questa edizione della Da Chiostro a Chiostro, che è divenuta una delle iniziative di punta dell’inizio estate pratese. Sono state serata di divertimento, ma anche di cultura ed enogastronomia, con un occhio di riguardo come sempre ai nostri prodotti e alle nostre tradizioni. In definitiva da Chiostro a Chiostro vuol dare un contributo ad una lettura positiva di Prato e delle sue eccellenze nel campo della ristorazione, bar e pasticcerie per consentirle di guardare al futuro, anche attraverso una manifestazione, come da Chiostro a Chiostro da ripetere negli anni a venire".

Questo l'elenco delle attività partecipanti alla seconda edizione della Da Chiostro a Chiostro: Sapore’ Prato, La Cornice del gusto, Megabono, Le Garage bistrot, Il Fienile, Mag56, Calamai Catering e Ricevementi, Interludio il ristorante, G...I Doc Ristobistrò, Mosto di malto, San Right Smart Farm, Pasticceria Guastini, Pasticceria Mannori, Pasticceria Nuovo Mondo, Pasticceria Peruzzi, La Strada dei Vini di Carmignano.