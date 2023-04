Da Casanova alle avventure del Cairo

Pasqua e Pasquetta da trascorrere con chi vuoi, ma anche davanti al grande schermo delle sale cinematografiche della nostra città. Ecco i cartelloni per le festività pasquali.

Al cinema Eden ci sono in programmazione Il ritorno di Casanova con Toni Servillo (foto) ore 21; Quando ore 16-18.15; Mia ore 16-18.15-21; Air

ore 16-18.15-21. Lunedì il cinema Eden di via Cairoli non resterà chiuso, ma osserverà la normale programmazione quotidiana.

Al cinema Terminale si vedrà La cospirazione del Cairo di Tarik Saleh oggi e domani, Pasquetta, alle ore 16-18.30-21.15.

Ecco le proposte al Pecci cinema: oggi Il frutto della tarda estate ore 16 - vers. it; L’appuntamento ore 17.45 vers. it.; La chiamata dal cielo ore 19.30 - v. or. sott. it.; Stranizza d’amuri ore 21.15. Sempre al Pecci, domani Pasquestta, Stranizza d’amuri ore 16; L’appuntamento ore 18.30 - v. or. sott. it.; Él ore 21.15- v. or. sott. it.

Il Garibaldi cinema: Terra e polvere di Ruijun Li oggi ore 18- 20.30 (v.or. sott. it.); domani, Pasquetta, ore 18 (v.or. sott.it.)-20.30.

Cinema Ambra (Poggio a Caiano): oggi I tre moschettierI D’Artagnan ore 17.30- 21.30 e domani, Pasquetta, spettacolo unico alle ore 21.30