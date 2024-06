Da 54 anni è la corsa più amata. Domenica di ciclismo (e divieti)

Da 54 anni è l’appuntamento cicilistico più atteso di Montemurlo. Si svolgerà domani la 54esima edizione della gara ciclistica ’Sportivi di Bagnolo’ per la categoria juniores. Una gara che dagli anni Settanta mette alla prova e fa emergere, su un circuito impegnativo di 116 chilometri le giovani promesse del ciclismo nazionale (e non solo).

La partenza è fissata alle 14. Il ritrovo è al Circolo Gelli di via Montalese, mentre l’arrivo è in via Labriola nei pressi di piazza Aldo Bini, grande campione montemurlese di ciclismo. Il percorso prevede 12 giri di 7,6 chilometri lungo le strade della zona industriale e quindi 25 chilometri impegnativi su un circuito di 8,3 chilometri da ripetere tre volte, che vedrà i giovani ciclisti confrontarsi con la salita della Rocca di Montemurlo. La gara ha da sempre il sostegno e il patrocinio del Comune di Montemurlo ed è anche un’occasione un modo di far conoscere Montemurlo attraverso lo sport. La gara ’Sportivi di Bagnolo’, grazie anche all’instancabile lavoro di uno dei suoi dirigenti storici, Riccardo Corsi, rappresenta un’esperienza di socialità per la comunità montemurlese che, attorno a questa bella competizione, riesce sempre a fare squadra. Occhio però al traffico: in occasione della gara sono previste limitazioni alla viabilità. In particolare, dalle 14 alle 17,30 (e comunque fino al termine della gara ciclistica) sarà sospesa temporaneamente la circolazione in via Labriola, via Montalese, via Fratelli Rosselli, alla rotatoria tra via Rosselli via Berlinguer, via Scarpettini, via Milano, via Cremona, via Venezia, via Terni, rotatoria via Prugiano di sotto via Boito, via Parugiano di sotto, via dell’agricoltura, via Tito Speri, via Bdioli, via della Rocca, via Fratelli Cervi, via Matteotti, via Scarpettini, via Cremona, via Terni. La sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti alla gara ciclistica. Attenzione anche ai divieti di sosta, con rimozione forzata, attivi domani dalle 12 alle 18 in piazza Bini, in via Labriola nel tratto compreso tra la rotatoria con via Montalese-via Riva fino all’intersezione con via Rovigo, in via Tito Speri, in via Badioli, in via della Rocca nel tratto compreso tra via Fratelli Cervi e via Badioli, in via Fratelli Cervi, in via Matteotti nel tratto tra via Fratelli Cervi e la rotatoria con la via Montalese e in via Fratelli Rosselli.

Chiuse al transito dalle 13,30 alle 18 via Morecci (all’intersezione con via della Rocca), via della Rocca (intersezione con via Freccioni) in questo caso la circolazione sarà deviata in via Freccioni per chi scende dalla zona nord di Cicignano.