Cure per anca e ginocchio. Ortopedia top di gamma

L’ortopedia del Santo Stefano è tra le top di gamma a livello regionale sia per la chirurgia dell’anca che del ginocchio. A decretare la qualità e il valore dei professionisti in servizio è ’Ospedali di eccellenza 2024’, guida alle strutture di cura in Italia, stilata dall’Istituto tedesco di qualità e finanza. Nella sua prima edizione italiana l’indagine ha esaminato le prestazioni legate a sei specialità: cardiologia, urologia, gastroenterologia e ortopedie della spalla, dell’anca e del ginocchio. L’Istituto tedesco di qualità e finanza ha condotto il progetto per stilare una lista di strutture che si distinguono nelle diverse discipline specialistiche. Sono state esaminate 1.377 strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, sulla base dei dati del Programma nazionale esiti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), delle certificazioni rilasciate dalle società mediche, dei dati sulla soddisfazione dei pazienti raccolti da agenzie di rating e di un sondaggio tra esperti. La ricerca, conclusa a dicembre 2023, è stata condotta da FactField Health, il polo di ricerca sanitaria del gruppo Hubert Burda Media. L’analisi, che copre più di 60 specialità, è stata adattata al contesto del Servizio sanitario nazionale.

Quali i criteri dell’indagine? Nell’analisi sono stati osservati differenti criteri come il trattamento medico, il trattamento medico specializzato inerente all’area clinica in esame, l’igiene, l’assistenza medica e infermieristica, le iniziative sulla qualità, piuttosto che il contributo alla ricerca scientifica e i servizi offerti ai pazienti. Alla fine della ricerca, ogni unità operativa ha ricevuto da 1 a 3 punti per i 6 criteri individuati. Le cento strutture raccomandate per ciascuna specialità medica sono raggruppate ed elencate per regione. Soddisfazione per il Santo Stefano che vanta al quarto posto la sua ortopedia, diretta da Giovanni Benelli, per l’ortopedia del ginocchi dopo il Sant’Orsola e il Rizzoli di Bologna, la casa di cura Barbantini di Lucca. L’ortopedia dell’anca ha totalizzato un’ottima performance, guadagnandosi il quinto posto dopo il Sant’Orsola, l’azienda ospedaliera universitaria di Ferrara, il Rizzoli ed il San Jacopo di Pistoia.

"È con orgoglio e gratitudine che condivido con tutto il personale la soddisfazione di essere stati riconosciuti come uno degli ospedali di eccellenza dall’Istituto tedesco di qualità e finanza – afferma Maria Teresa Mechi, direttrice del Santo Stefano – Il prestigioso riconoscimento è il frutto dell’impegno e della dedizione dei professionisti. Continueremo a lavorare con passione e impegno per garantire ai nostri pazienti la migliore cura possibile. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo e, in particolare a Benelli, direttore di ortopedia".

Sara Bessi