Cubo di Rubik, chi è il più veloce?. Torna la sfida dei super campioni

Dopo il successo di pubblico della passata edizione, al centro "Nesti" di Bagnolo, in via Micca, sabato 8 e domenica 9 marzo ritorna "Montemurlo speedcubing 2025", una gara di abilità e velocità nella quale si confronteranno 60 partecipanti, provenienti da tutta Italia.

L’iniziativa è promossa dalla Pro loco Montemurlo, Comune di Montemurlo con CubingItaly. La sfida è semplice, si fa per dire. Si tratta di ricomporre nel più breve tempo possibile le facce del Cubo di Rubik.

Il rompicapo è disponibile in più versioni, nelle quale si sfideranno i partecipanti alla competizione: Rubik’s Cube3x3x3, Pocket Cube 2x2x2, Rubik’s Revenge4x4x4, Professor’s Cube 5x5x5, 7x7x7, Blindfolded, Clock, Pyraminx e Megaminx. Il cubo di Rubik è un poliedro magico 3D inventato dal professore di architettura e scultore ungherese Erno Rubik nel 1974 e da allora ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo, tanto da spingere gli appassionati a confrontarsi in competizione di abilità e velocità.

Le iscrizioni per la gara di Montemurlo sono già chiuse ma si potrà assistere a tutte le gare in programma. Inoltre, tra una competizione e l’altra, si potrà giocare con il proprio cubo ai tavoli di gara. Le gare si svolgeranno sabato dalle ore 15 alle 19 e domenica per l’intera giornata dalle ore 9 alle 19.

"Siamo felici di poter ospitare ancora una volta le gare di speedcubing, un gioco che stimola il ragionamento, intelligenza e motilità fine – sottolinea l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero- Spero che in tanti vengano a seguire le gare e che si appassionino a questa disciplina che non non conosce età e che, a distanza di cinquant’anni dalla sua invenzione, è ancora capace di stupire e coinvolgere". L’ingresso è libero e gratuito.