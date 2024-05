Cronisti in classe, la grande festa: "Una lezione d’entusiasmo: grazie"

Entusiasmo, impegno e consapevolezza degli argomenti scelti: è questo il frutto del lavoro di oltre 400 studenti che hanno partecipato alla 22ª edizione del "Campionato di giornalismo" de La Nazione. Mattinata di festa ieri all’auditorium della Camera di Commercio: premiate 9 scuole con 13 classi. Sul podio quest’anno c’è la scuola media "Leonetto Tintori" di Prato. "Attraverso questa esperienza – ha detto il caposervizio della redazione di Prato de La Nazione Leonardo Biagiotti – vogliamo provare anche a immaginare il nostro futuro, in un momento di trasformazione del giornalismo. Per gli studenti è un’occasione per mettersi alla prova e vedere il proprio lavoro sul giornale". "E’ un progetto interessante – le parole di Dalila Mazzi, presidente della Camera di Commercio – che vi aiuta a riflettere". Per La Nazione è intervenuto anche il vicedirettore Luigi Caroppo: "Con una punta d’orgoglio, possiamo dire che questo campionato è nato a Prato, ventidue anni fa e poi si è allargato a tutte le edizioni del nostro giornale. Bravi ragazzi, ci trasmettete entusiasmo, avete fatto un buon lavoro seguiti con dedizione e passione dai vostri insegnanti". Per il Comune di Prato c’era l’assessore alla mobilità Flora Leoni: "Vi siete cimentati in una prova importante perché il giornalismo non è solo avere una buona scrittura ma saper comunicare, cercare di rendere attrattive le notizie rimanendo fedeli alla verità". Non poteva mancare, alla premiazione, la famiglia Signorini, titolare di Conad, sponsor del campionato da 22 anni: "Leggere i vostri lavori – ha detto Fabio Signorini - è un arricchimento. Quello che avete proposto è frutto di impegno e ricercatezza". Il tema dell’acqua è sempre di grande attualità e Publiacqua è infatti uno degli sponsor: "Avete avuto l’opportunità – ha detto il presidente Nicola Perini – di conoscere un’azienda pubblica, i suoi servizi. Con voi siamo parte di una comunità che si rafforza". Anche Estra è uno dei partner: "Il risparmio energetico per noi – ha detto Daria Orlandi – è fondamentale e sono orgogliosa di poter trasmettere alle scuole questa cultura". Fabrizio Pagliai, consigliere di Chianti Banca, ha ricordato come la lettura abbia unito generazioni di cittadini: "Abbiamo letto lavori di qualità e oggi, come ieri, la lettura e l’informazione sono importanti, al di là di fare o meno il giornalista in futuro".

Altro sponsor storico la cooperativa Cap, intervenuta col presidente Federico Toscano: "Siamo da 80 anni a Prato e a quest’iniziativa siamo stati sempre vicini". David Bruschi, responsabile comunicazione di Alia, ha portato i saluti del presidente Lorenzo Perra: "Il campionato di giornalismo è stata un’intuizione formidabile più di vent’anni fa, che oggi appare come un’era geologica. Ogni anno mi sorprendo dei vostri lavori". Il Centro Pecci è stato rappresentato dal coordinatore della comunicazione Ivan Aiazzi: "Il giornalismo cartaceo resta un punto di riferimento in questa città". Patrizia Rosati della Lanartex ha sottolineato quanto la sua azienda sia vicina ai giovani e la società ha bisogno di giovani. Infine, Marco Bottino, presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno ha ricordato che l’impegno dei cronisti in classe può "costruire un modo diverso di vivere il territorio". "Non fermatevi all’apparenza, indagate, approfondite, siate esigenti", l’invito di Mirko Bassi del Cgfs Prato ai ragazzi. E poi via alla festa e alle foto di rito, sigillo a un’avventura che ha arricchito i ragazzi ma anche il nostro quotidiano.

M. Serena Quercioli