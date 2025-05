Cronisti in classe, grande successo

Un entusiasmo contagioso e una Camera di Commercio strapiena hanno fatto da cornice alla premiazione del Campionato di Giornalismo promosso da La Nazione, giunto quest’anno alla sua 23esima edizione. Un traguardo importante per un progetto che continua a crescere, coinvolgendo sempre più studenti e mantenendo viva la sua missione originaria: avvicinare i giovani al mondo dell’informazione e della scrittura, offrendo loro un’occasione concreta per sperimentare il giornalismo attivo. Quest’anno sono stati oltre 450 gli studenti coinvolti, provenienti da scuole primarie e secondarie di primo grado di Prato e provincia. Diciotto le classi partecipanti, in rappresentanza di nove istituti, tra cui il Convitto Cicognini, il Marco Polo, la Pontormo di Carmignano, la Lorenzo il Magnifico di Poggio a Caiano, il comprensivo Nord, il San Niccolò, il Cuore Immacolato di Maria, la Mascagni, Santa Gonda e il Castellani. Un’autentica palestra di creatività e spirito critico, capace di stimolare nei più giovani l’amore per la scrittura, la curiosità e il pensiero autonomo. Applausi per la 5 A della scuola primaria Santa Gonda, vincitrice del premio speciale ChiantiBanca che è stato consegnato ieri.