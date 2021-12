Prato, 26 dicembre 2021 - Un albero è crollato questa mattina in via Leoncavallo, a San Paolo. L'albero è caduto intorno a mezzogiorno e ha travolto alcune auto in sosta.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di via Paronese. Per prima cosa si sono accertati che nelle auto non ci fossero feriti, poi hanno atteso i rilievi della polizia municipale. Dopo i rilievi via alla rimozione dell'albero, che ha bloccato completamente la strada.