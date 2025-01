Creativi con Officina Teen. I nuovi corsi per i ragazzi

Ripartono a Officina Giovani i nuovi progetti gratuiti rivolti ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni (gli studenti delle scuole medie e superiori). Le iscrizioni ai laboratori di Officina Teen si apriranno lunedì 3 febbraio. Le nuove proposte sono tre.

La prima è Semi di scienza. L’arte di divulgare le scienze ed è curata dall’associazione Semi di scienza in collaborazione con Lanarchico, lo spazio creativo di via Guido Monaco: i partecipanti impareranno a realizzare un podcast su temi scientifici e sulle emergenze globali, sviluppando competenze digitali e comunicative.

La seconda novità è il progetto Digital art, proposto da Aid, l’Associazione italiana dislessia: consentirà ai ragazzi di imparare a realizzare immagini e fotografie realistiche, sfruttando al meglio l’intelligenza artificiale AI e le sue potenzialità tecnologiche, integrando la post-produzione con strumenti gratuiti e avanzati. Gli iscritti apprenderanno ad utilizzare diversi strumenti e software, come Stable Diffusion, Midjourney, Openart, Canva e Gimp, e avranno modo di esprimere la propria creatività e immaginazione per comprendere molto meglio il futuro dell’arte digitale partendo anche dalle proprie fotografie.

Il terzo è un progetto di street art e si intitola Ieri, oggi, domani: i ragazzi impareranno a realizzare un murale, guidati da Dolce Katone, artista con una lunga esperienza nel campo dei progetti di comunità. I partecipanti saranno coinvolti attivamente in ogni fase del progetto creativo, dalla progettazione fino alla realizzazione concreta del murale, attraverso incontri teorici e pratici. Durante il percorso i ragazzi potranno costruire la propria “cassetta degli attrezzi” creativa: un kit di competenze tecniche e teoriche per sviluppare un approccio consapevole all’arte urbana.

Tutte le informazioni sulla nuova programmazione si possono trovare consultando il sito www.officinateen.it.

Dal 3 febbraio è possibile iscriversi in presenza ogni lunedì in orario 17-19.30 negli spazi di piazza Macelli. In alternativa si può effettuare una pre-iscrizione on line, inviando un messaggio e-mail all’indirizzo: [email protected], indicando nominativo, età e laboratorio scelto. In questo caso le iscrizioni saranno effettive dopo aver ricevuto la conferma dalla segreteria di Officina Teen e dopo aver consegnato tutta la documentazione richiesta.