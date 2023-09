Prato, tradotta la Costituzione in forma integrale nel linguaggio dei simboli

Prato, 28 settembre 2023 - Per la prima volta in Italia, la Costituzione della Repubblica italiana è stata tradotta in forma integrale nel linguaggio dei simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Il progetto è stato promosso dall’Istituto comprensivo Gandhi e sostenuto con convinzione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato che si è impegnata per la pubblicazione e la diffusione del testo. «Includere significa rendere accessibile tutto a tutti, come sancisce l’articolo 3 della nostra Costituzione», mette in evidenza la docente Stefania Vannucchi che, con Sabina Buzzanca e Chiara Ghelardini, ha curato la redazione della Costituzione in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Con il termine CAA si indicano le strategie che «attraverso il ricorso al linguaggio dei simboli, possono semplificare e migliorare la comunicazione di tutte le persone che hanno difficoltà, temporanee o permanenti, nell’utilizzare i più comuni canali comunicativi».

Il testo della Costituzione sarà messo a disposizione sul sito del Centro territoriale di supporto (CTS) di Prato e verrà inviato anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ai presidenti del Senato e della Camera. L’iniziativa è al centro della XI Giornata delle Fondazioni, intitolata “Ci stiamo lavorando. Attiviamo le energie delle comunità” e che a Prato verrà celebrata sabato 30 settembre, alle 15:30, nel salone consiliare del Palazzo Comunale. Il progetto peraltro si inserisce perfettamente nell’attività ordinaria dell’Istituto comprensivo Gandhi, scuola-polo regionale per l’inclusione e sede, sin dal 2006, del Centro territoriale di supporto all’inclusione scolastica. Il dirigente Mario Battiato cita l’articolo 34 della Costituzione che solennemente afferma che “la scuola è aperta a tutti”. «Idea semplice, ma molto complessa da realizzare - fa notare Battiato riferendosi alla Costituzione in CAA - il linguaggio costituzionale è essenzialmente di natura tecnico giuridica, mentre il vocabolario della CAA è composto da immagini che fanno riferimento a parole di uso quotidiano. La traduzione ha quindi richiesto da una parte la semplificazione del testo costituzionale mantenendo il portato valoriale e dall’altra l’adattamento, o addirittura l’invenzione, dei significati iconici».