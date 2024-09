Corteo a 80 anni dalla Liberazione. Con l’omaggio al partigiano Pagni

Poggio a Caiano ricorda gli ottant’anni dalla liberazione dall’occupazione nazi-fascista, avvenuta il 4 settembre 1944. Come tutti i Comuni della provincia, anche Poggio si prepara a celebrare l’anniversario.

Il programma di mercoledì 4 settembre prevede alle 9.15 il ritrovo in piazza del Santissimo Rosario e a seguire (dalle 9.30) corteo per la villa medicea. Seguirà la deposizione di una corona d’alloro al criptoportico dove tante persone trovarono rifugio dai bombardamenti. Alle 10, nel loggiato della villa medicea, ci sarà il saluto del sindaco Riccardo Palandri e alcune letture tratte da libri sulla liberazione di Poggio a Caiano a cura dell’attore Mirko Gianformaggio. "La cerimonia di questo anniversario così importante – commenta il primo cittadino – sarà dedicata alla memoria di Moreno Pagni, il partigiano poggese scomparso pochi giorni fa all’età di 99 anni. Credo sia più che doveroso ricordare quest’uomo che si è speso e ha combattuto per gli ideali di libertà". Pagni, classe 1925, lo ricordiamo, è scomparso il 26 agosto e faceva parte della formazione "Magnino Magni", nel pistoiese.

Formazione che prese il nome dal partigiano Magni anche lui, nativo di Agliana.

Dopo l’8 settembre 1943 fu uno dei massimi organizzatori della resistenza pistoiese, arruolandosi nella Brigata Bozzi come capo squadra mitragliere. Morì durante un combattimento a Treppio il 17 aprile del ‘44, colpito al capo mentre copriva la fuga dei compagni assediati dai tedeschi. Pagni sì unì, in clandestinità, alla brigata Magni e nel 2019 ricevette un riconoscimento dal Comune di Poggio in occasione dei 75 anni della Liberazione.

La passione e l’impegno per la resistenza di Moreno Pagni sono stati trasmessi alla figlia Nadia che è presidente della sezione Anpi di Massa Marittima.

M.S.Q.