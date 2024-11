Corso per travel designer. Prorogate le iscrizioni

Sono state prorogate al 31 dicembre 2024 le iscrizioni al corso per travel designer, organizzato dalla fondazione its Tab, che forma professionisti esperti nel settore turistico, con competenze in pianificazione viaggi su misura, comunicazione efficace con i clienti e collaborazione con hotel, tour operator e compagnie aeree. Il corso è rivolto ai diplomati di età tra i 18 e i 55 anni, con competenze informatiche di base e livello inglese almeno al livello A2.

La durata del percorso è di due anni, per un totale di 2mila ore tra lezioni frontali, attività laboratoriali e stage. Le attività formative si svolgeranno dal lunedì al venerdì , le attività di stage saranno realizzate per 900 ore in aziende del settore di riferimento in Italia e all’estero. La sede del corso è Lucca. Per informazioni e per candidarsi: www.fondazionetab.it/corsi/71/travel_designer.html.