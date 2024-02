Corsi per diventare nuovi soccorritori

Il mondo del volontariato ha bisogno di nuove leve. C’è già chi ha iniziato un percorso per diventare soccorritore ed ha la possibilità di perfezionarsi, c’è chi può prendere questa occasione per mettersi alla prova con una nuova attività altamente formativa. La Misericordia di Carmignano dal 12 marzo organizza un pacchetto di corsi che prende il titolo da una frase di Papa Francesco: "Siate presenza che soccorre". Le lezioni, curate dal gruppo dei formatori, si svolgeranno negli ambienti del circolo "Il Galli" in viale Parenti alle 21. Il corso di livello base è rivolto a chi ha compiuto 16 anni ed ha l’obiettivo di fornire le conoscenze di base per il corretto allertamento della catena dei soccorsi, effettuare una rianimazione cardiopolmonare, anche con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, effettuare manovre di base fondamentali per un corretto soccorso al cittadino. Poi c’è il corso di livello avanzato e per iscriversi è necessario aver compiuto 18 anni. In questo corso verranno fornite tutte le conoscenze necessarie per una completa integrazione nel sistema del soccorso sanitario in emergenza, in collaborazione col personale sanitario. Questi corsi sono essenziali per effettuare il servizio di urgenza, sia in ambulanza con medico o infermiere, sia con una squadra di volontari ma sono altrettanto importanti e utili nella vita quotidiana. I corsi forniscono, inoltre, un quadro sull’organizzazione dell’emergenza in Toscana, sulla possibilità di diventare anche autisti e formatori e conoscere da vicino il mondo delle Misericordie. La partecipazione ai corsi è gratuita. Per informazioni: 055.8712206 oppure in sede in largo della Misericordia.