Corsi d’acqua sicuri. Le risorse dall’Europa

Ammontano a 1,6 milioni di euro le risorse in arrivo direttamente dall’Europa, via Regione, per regimare i corsi d’acqua e mettere in sicurezza l’abitato di Seano. Lo annuncia l’amministrazione comunale spiegando di aver ottenuto un finanziamento per risagomare il rio Gualcino, nell’ambito dei programmi 2021-2027 previsti dai Fondi strutturali Ue per le "Infrastrutture verdi per l’adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione del rischio idraulico".

"È un’opera che avevamo promesso dopo l’alluvione del novembre 2023 - sottolinea in una nota il sindaco Edoardo Prestanti - e che interviene proprio dove il torrente Furba ruppe gli argini. Per questo decidemmo a maggio dello scorso anno di partecipare al bando europeo. Siamo contenti che il nostro progetto abbia ottenuto l’accesso ai piani regionali Fesr".

Il progetto prevede quattro diverse azioni: la riqualificazione fluviale del tratto collinare del rio Gualcino con la pulizia del suo corso, la riforestazione dei suoi argini, il potenziamento della rete meteorica e la creazione di altre difese, a basso impatto, delle sue sponde. E ancora, la realizzazione di una vasca di laminazione, capace di trattenere circa 8.800 metri cubi, in prossimità dell’abitato, per ridurre, a monte, la portata della piena del rio Gualcino e, conseguentemente, migliorare la capacità ricettiva degli scolmatori al torrente Furba. Prevista anche la rimozione del tratto tombato del rio Gualcino, la riqualificazione e il consolidamento della pescaia, a valle di Seano e dello scarico del rio Gualcino nel torrente Furba. Ora inizia la fase per stabilire con la Regione tempi e modi di realizzazione.