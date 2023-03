Corsa con le bici d’epoca La "Medicea" fra le colline

Un appuntamento da non perdere per gli sportivi appassionati e amanti del ciclo vintage. Domenica con partenza e arrivo ad Artimino (una novità per la manifestazione organizza dalla Asd La Medicea) è in programma l’undicesima edizione della ciclostorica con bici d’epoca e abbigliamento di quel tempo, valevole come seconda prova della Coppa Toscana vintage. Un evento rievocativo e promozionale del territorio e delle tradizioni ciclistiche. La manifestazione ricorderà anche Enzo Coppini, ex campione e popolare personaggio del ciclismo, nei suoi molteplici ruoli (promotore, organizzatore, sponsor) che "Il Morino" seppe svolgere con passione e bravura. Ci sarà anche uno speciale premio a lui intitolato che i familiari di Coppini assegneranno a loro discrezione. La manifestazione sarà patrocinata dal Comune di Carmignano e sarà una bella pedalata d’epoca non competitiva, per tutti coloro che vogliono rivivere lo spirito e le emozioni del ciclismo eroico. I concorrenti dovranno usare solo le biciclette da corsa d’epoca (cambio al telaio e gabbiette fermapiedi con abbigliamento di lana). Diversi sono i premi in palio per le tre "speciali" categorie: bici inizio ‘900, poi quelle con primo cambio a filo ed infine quelle dal cambio gran sport fino al 1987. Previsti ristori lungo il tracciato che tocca le provincie di Prato, Pistoia e Firenze, staffette in moto, auto e moto d’epoca quali apripista e fine corsa, oltre a un’ambulanza e "carro scopa" per eventuali necessità e assistenza.

Percorso "Il Magnifico" (lungo): Il ritrovo alle 7,30 in piazza S.Carlo ad Artimino e partenza alle 9,30 in direzione Poggio alla Malva, Signa, Villa Castelletti, Poggio a Caiano, lo sterrato delle Cascine di Tavola, La Querciola – Casa di Zela (zona ristoro), Quarrata, Santonovo, Forrottoli, Bacchereto, Fattoria di Capezzana, Poggio a Caiano, La Serra, quindi la dura salita dell’Arrendevole per raggiungere l’arrivo di Artimino dopo 72 chilometri.

Percorso della signoria (corto): Sono 49 km con tracciato identico al "lungo" fino a Quarrata (Villa La Magia). Da qui si torna verso Artimino con passaggio da Poggio a Caiano e salita fino a La Serra, con arrivo prima dela salita dell’Arrendevole. Previsto un servizio navetta per essere trasportati con la bici ad Artimino per l’ultimo ristoro e premiazione.

Antonio Mannori