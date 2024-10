Cori e chitarre. I concerti nelle chiese

Il Coro femminile Santa Maria a Colonica, in collaborazione con il Comitato cittadino attività musicali, organizza "Di Canto... Incanto", una rassegna che vedrà la partecipazione di alcuni dei cori amatoriali più apprezzati della provincia. L’appuntamento è domani alle 17 nella suggestiva Pieve di Santa Maria a Colonica, a ingresso libero. Protagonisti saranno il Coro Femminile Santa Maria a Colonica diretto da Claudio Bianchi ( foto), il Coro voci bianche Euphoniòs, diretto da Andrea Bochicchio e la Corale Quarta Eccedente, diretta da Fabio Cavaciocchi. L’iniziativa nasce dal desiderio di promuovere la cultura corale nella comunità, offrendo un’occasione di incontro e condivisione musicale per tutte le età. La Pieve di Santa Maria a Colonica, con la sua bellezza, sarà il perfetto scenario per una serata di musica che saprà incantare e coinvolgere il pubblico presente.

Musica anche nella chiesa di San Giorgio a Castelnuovo, dove oggi pomeriggio alle 17.30 farà tappa il Festival d’autunno a cura del chitarrista Marco Annunziati. In programma ci sarà il concerto a ingresso libero del duo chitarristico formato da Roberto Masini e Simona Costantino.Il duo, formatosi nel 1988, è spesso invitato ad esibirsi nei piu importanti festivals e rassegne chitarristiche in Italia ed all’estero. Le loro esecuzioni sono state registrate negli anni dalla Rai e dalla televisione spagnola. La loro passione per Astor Piazzolla e per la musica del Sud America li porta a trascrivere per due chitarre numerose pagine di composizioni nate per diversi organici strumentali, creando un repertorio originale per duo chitarristico.