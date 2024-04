Corallo, pioggia di medaglie regionali

Lo scorso weekend, l’Asd Corallo ha organizzato a Bagnolo la seconda prova del campionato regionale Asi di ginnastica ritmica, a riprova del peso specifico che il club montemurlese ha ormai assunto a livello regionale (e non solo). Una rassegna sportiva a cui hanno partecipato atlete da tutta la Toscana, che lascia ben sperare in chiave futura. Più o meno in contemporanea però, alcune atlete del gruppo diretto da Patrizia Iovine si erano cimentate nella seconda prova del campionato "silver" a Santa Croce sull’Arno. E non sono mancati motivi di soddisfazione a ben vedere, considerando i singoli risultati delle ragazze di Montemurlo nei rispettivi esercizi. Sul gradino più alto del podio è salita Sara Naselli, mentre Emily D’Andrea, Sofia Micheloni e Monica Fonatana hanno ottenuto un argento a testa. Medaglie di bronzo poi per Tessa Vaccai e Rebecca Nicole Colavito. Alla kermesse hanno preso parte con buoni riscontri anche Chiara Giusti, Chiara Tamburro, Arianna Cappellini, Eva Becheri, Vittoria Vollero, Bianca Borselli, Nicole Scialdone e Rebecca Vaccai.