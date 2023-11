Copernico, lezioni al gelo. Studenti con guanti e piumino. Il preside autorizza l’uscita

Lunedì al gelo per gli studenti del liceo Copernico che ieri mattina si sono trovati in classe con guanti, sciarpe, cappelli e piumino. Caldaia in tilt, termosifoni spenti e temperatura che sfiorava i dieci gradi. Una situazione che ha convinto molti studenti a lasciare l’aula per tornare a casa e il preside Stefano Gestri ad accordare l’uscita alle 10 senza contare l’assenza.

"Quando siamo arrivati in classe – spiega lo studente Marco Fabbri – il riscaldamento era spento e le temperature polari. I custodi sono venuti a controllare, alla seconda ora i rappresentanti d’istituto hanno incontrato il preside che ha autorizzato, per chi lo volesse, l’uscita anticipata". In molti hanno deciso di rientrare a casa: troppo freddo per restare seduti al banco.

"Io sono fra quelli che non sono rimasti a scuola – spiega Fabbri – ho un compito in classe importante e non posso rischiare di ammalarmi. Una compagna ha misurato i gradi e non superavano dieci, davvero troppo". Chi è rimasto invece si è attrezzato con guanti, piumini e sciarpe. Non proprio l’ideale.

Il dirigente ha attivato la Provincia che ha inviato i tecnici per un sopralluogo, il danno alla caldaia è stato riparato e da oggi la situazione dovrebbe tornare nella normalità. Ad aggravare il problema ieri mattina sono state anche le temperature più rigide rispetto ai giorni scorsi oltre che il fine settimana con la scuola chiusa.

"Da anni – spiega Alberto Corsi presidente provinciale di Gioventù Nazionale – al Copernico si pone il problema del riscaldamento, è evidente che servano degli interventi immediati e strutturali per risolvere definitivamente il guasto". Sul tema del riscaldamento è intervenuto anche il neopresidente di FdI Matteo Mazzanti: "Il ruolo della Provincia, nella persona di Simone Calamai, deve essere più incisivo, perché fino ad ora su questo tema è stato fatto poco o niente. Situazioni come questa sono inaccettabili".

Intanto sempre al liceo Copernico sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria in seguito alle piogge del 2 novembre che hanno causato infiltrazioni dal tetto. Il problema si è verificato al piano terra dello stabile, quindi è stato necessario intervenire sulla guaina della copertura per evitare nuove infiltrazioni di acqua dal soffitto.

Silvia Bini