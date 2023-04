Convogli cancellati e altri problemi Sui binari una normalità parziale

Dopo il delirio di giovedì, quella di ieri è stata una giornata più "normale" sui binari. Da ieri mattina è stata riattivata la circolazione dei treni regionali, anche se a causa dei lavori ancora in corso alcuni convogli sono stati cancellati, mentre altri hanno viaggiato con ritardi anche superiori alla mezz’ora. Anche oggi succederà lo stesso: sono previste alcune "limitate cancellazioni", come scrive Trenitalia in una nota (consultare il sito Trenitalia.com per i dettagli della programmazione). Proteste e malumori sono stati comunque decisamente inferiori rispetto alla giornata di giovedì, quando si è assistito a un vero e proprio assalto ai bus sostitutivi per potersi recare a Firenze. La maggior parte delle cancellazioni di treni si è vista ieri mattina, in particolare nella tratta fra Prato centrale e Firenze Campo di Marte. Altri convogli provenienti da Montevarchi, invece, non sono arrivati fino a Prato ma si sono fermati a Firenze Rifredi. Passando al servizio dei bus, Autolinee Toscane ha fatto il bilancio dell’attività sostitutiva dei treni effettuata giovedì scorso. L’azienda di parla di oltre 130 corse messe in strada e di circa 4.000 viaggiatori trasportati fra Prato e Firenze, utilizzando fra i sei e gli otto mezzi in base alla fascia oraria: "In piazza della stazione, dove in alcuni momenti della giornata hanno atteso anche oltre 200 persone, sono stati sempre presenti tre dipendenti con il compito di dare informazioni e indicazioni ai passeggeri".