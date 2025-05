Controlnet assume: nuove opportunità di lavoro nel controllo tessile a Prato

Prato, 27 maggio 2025 - Controlnet, azienda storica con sede in via Sornianese 103 a Prato, attiva da oltre 50 anni nel settore tessile, apre le selezioni per nuove figure professionali. L’incremento delle commesse e la crescente fiducia dei clienti — dai lanifici ai grandi marchi della moda — spingono l’azienda guidata da Roberto Fabbri a potenziare il proprio team, da sempre punto di riferimento nella certificazione qualità e nel controllo tessile a 360°. Le posizioni aperte riguardano: rammendine e campionariste, impiegato amministrativo, tecnico commerciale, magazziniere e una figura da inserire nel marketing. Ma andiamo con ordine.

Rammendine e campionariste: Cercasi figure con esperienza, sia per inserimento diretto in Controlnet che presso aziende partner. Si richiede precisione, competenza e capacità di lavorare in squadra.

Impiegato/a amministrativo/a: Richiesta esperienza pluriennale in ambito amministrativo, ottima conoscenza degli strumenti informatici e buona padronanza della lingua inglese. È fondamentale la flessibilità oraria e l’affidabilità.

Tecnico commerciale: La figura ideale ha già operato nel settore tessile, ha competenze nella gestione dei clienti e nelle vendite, parla inglese e dispone di mezzo proprio. L’obiettivo è rafforzare il rapporto con i clienti e aprire nuove collaborazioni.

Magazziniere: Si richiede esperienza nella gestione del magazzino tessile, controllo delle pezze in entrata e in uscita, uso base del pc e possesso della patente per il muletto.

Marketing: Si cerca un giovane che possa ricoprire il ruolo nel marketing digitale, capace di portare avanti la gestione dei social. Viene richiesta una discreta conoscenza informativa e possibilmente anche di elementi di intelligenza artificiale.

Per candidarsi, inviare il proprio Curriculum via mail a: [email protected]. Oppure attraverso il sito: https://www.controlnet-italy.com.