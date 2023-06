Contributo per l'Affitto a Carmignano, 30mila Euro per le Famiglie in Difficoltà

Contributo per l’affitto, confermato anche per il 2023 a Carmignano. A breve uscirà il bando per fare domanda. "Il contributo a integrazione del pagamento dell’affitto è da sempre uno strumento fondamentale per aiutare le famiglie in difficoltà. Per questo, nonostante non sia stato rifinanziato dallo Stato e per la Regione sia risultato impossibile compensare anche parzialmente, siamo riusciti con risorse interne al bilancio comunale a continuare a supportare la dignità della vita di molti cittadini": così il sindaco, Edoardo Prestanti, illustra come l’amministrazione è riuscita a rifinanziarlo senza tagliare altri servizi sociali indispensabili. "Ringrazio l’ufficio per aver lavorato bene – prosegue il sindaco - perché con una variazione di bilancio abbiamo raccolto 30mila euro, fondi che verranno distribuiti su base Isee. Da sempre amministriamo seguendo il principio che nessuno debba rimanere indietro". Il bando sarà pubblicato sul sito www.comune.carmignano.po.it.