Contributi spese scolastiche. Aperto il bando per le famiglie. C’è tempo fino al 20 settembre

Aperto il bando "pacchetto scuola" per i Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo. Il bando riguarda l’assegnazione dei contributi di supporto alle famiglie degli studenti residenti che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, ma anche percorsi di istruzione e formazione professionale. Il bando sarà aperto fino alle 13 del 20 settembre. Le risorse possono essere utilizzate per sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica, l’acquisto dei libri di testo, di materiale didattico e il pagamento dei servizi scolastici.

Per accedere al pacchetto occorre l’iscrizione per l’anno scolastico a una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali) inclusi gli iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di II grado o un’agenzia formativa accreditata. È poi necessario che l’Isee del nucleo familiare di appartenenza dello studente non superi il valore di 15.748,78 e sono necessari anche residenza in Toscana ed età non superiore a 20 anni compiuti entro il 20 settembre 2024 (il requisito relativo all’età non si applica agli studenti diversamente abili).

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata presenta tramite modalità online, accedendo all’area personale con credenziali Spid, Cie, Cns dal portale dei servizi scolastici del Comune di Vaiano: vaiano.ecivis.it Per chi avesse difficoltà con la procedura online, sono attivi i seguenti servizi di facilitazione: Punto Digitale Facile (via Gramsci 37, Vaiano, tel. 371 5971375), Bottega della Salute (via S. Lorenzo 14, Usella - tel. 333 6672133). Il bando è pubblicato sui siti dei Comuni della Val di Bisenzio.