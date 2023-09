Contributi affitto Ecco la graduatoria

A Carmignano è uscita la graduatoria provvisoria per i contributi per l’affitto. Gli ammessi

sono 41, gli esclusi 3.

La graduatoria sarà consultabile da domani

al 14 settembre e in questi giorni è possibile proporre ricorso. Quella definitiva uscirà il 21 settembre. Per scaricarla e per inoltrare il ricorso www.comune.carmignano.po.it. Entro il 31 gennaio dovranno essere presentate le ricevute pagate relative alle mensilità del 2023.