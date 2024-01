Continuano le festività. Oggi letture animate e concerto in sala Banti Questo articolo descrive gli eventi di Natale a Montemurlo: lettura animata, laboratorio per bambini, giochi e trucchi di magia, concerto degli Osmann Gold. Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi. Ingresso gratuito al concerto. #NataleaMontemurlo #Befana #OsmannGold #ChristmasSwing