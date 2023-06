Conti correnti per aiutare gli alluvionati

La Caritas diocesana di Prato e il comitato pro emergenze sono sempre in prima linea per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. In particolare la Caritas invita le parrocchie, i gruppi, le associazioni e i singoli fedeli a partecipare alla raccolta fondi per l’emergenza alluvione in Emilia-Romagna. Questo l’iban: IT62 L030 6921 5311 0000 0004 003 intestato a Caritas Diocesana Prato Banca Intesa San Paolo - Ag. Prato Alberti. Per chi volesse effettuare donazioni attraverso il comitato pro emergenze, invece, i riferimenti sono i seguenti: iban IT31A0306921531100000005806; intestatario del conto in Banca Intesa SanPaolo: Comitato Città di Prato Pro Emergenzeonlus. Causale: "Alluvione Emilia Romagna".