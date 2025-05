ConTatto. Così va in scena la gentilezza

E’ alle battute finali ConTatto, il progetto ideato dalla Compagnia Tpo con il sostegno del dipartimento per le politiche della famiglia del governo. Nato per raccontare e far vivere la gentilezza attraverso le arti performative, ConTatto ha coinvolto nel corso di dodici mesi oltre mille persone, tra studenti, insegnanti, famiglie e artisti, dando vita a 180 ore di laboratori teatrali, esperienziali e partecipativi. Ora si avvia alla sua fase conclusiva con un momento speciale: trenta repliche di uno spettacolo pensato per le scuole primarie e secondarie di primo grado di Prato, direttamente a contatto con bambini e ragazzi, dal titolo "Fine... guarda quanto siamo arrivati lontano". Si tratta di un racconto poetico e fisico che ripercorre le tappe del percorso condiviso. In scena nelle scuole saranno gli stessi artisti che hanno guidato i laboratori con le classi: attori e danzatrici che attraverso il linguaggio del corpo e del teatro visivo trasformano temi come il rispetto, la cura, l’ascolto e la delicatezza in un viaggio simbolico in treno, tra "stazioni" immaginarie e reali. Protagonista anche la "macchina costruisci idee", un dispositivo interattivo creato dalla Compagnia Tpo per accogliere i materiali prodotti dai bambini – parole, disegni, suoni, immagini – e trasformarli in narrazione scenica. ConTatto non si ferma: Tpo è già al lavoro per dare nuova vita al progetto, con l’idea di proporre nuovi laboratori nelle scuole e magari anche una seconda edizione del Festival delle Gentilezze, che in febbraio ha coinvolto oltre 500 persone fra la Lazzerini e il Terminale.