Conson lancia il Prato: "A Ravenna più cattivi"

"Ci aspetta sicuramente una trasferta molto dura. Affrontiamo il Ravenna, che nella passata stagione ha visto sfumare il salto di categoria in maniera rocambolesca. Peraltro, quest’estate ha costruito una buonissima squadra". Chiama alla massima attenzione i propri compagni Diego Conson in vista del debutto nel campionato di serie D (girone D), edizione 2024/25. Debutto che per il Prato avverrà domenica (calcio d’avvio alle 15) allo stadio Bruno Benelli di Ravenna, in casa di una delle squadre più quotate in chiave promozione. Per i ragazzi di mister Maurizio Ridolfi, reduci dall’eliminazione dalla Coppa per mano del Seravezza (vittorioso 1-0 al Lungobisenzio) sarà quindi subito un banco di prova mica da ridere. "Sarà una match tosto. In genere queste gare si preparano da sole, perché gli stimoli vengono in maniera automatica. Ravenna è una piazza importante e quest’anno la società ha allestito una rosa forte - sottolinea Conson - Ma mi aspetto un Prato in crescita e pronto, specialmente dal punto di vista della cattiveria. Questo aspetto sarà fondamentale se vogliamo uscire dal campo con un risultato soddisfacente". Quella a Ravenna sarà la prima di tre trasferte nelle prime cinque uscite dei biancazzurri. "Sarà un mese complicato ma il campionato è lungo e non si deciderà certo in così poco tempo. Per questo, se le cose non dovessero bene, non dovremo fasciarci immediatamente la testa. Bisognerà pensare partita dopo partita, a cominciare innanzitutto da quella di domenica con il Ravenna". Su un campo del genere e contro un avversario così quotato, imporre il proprio gioco non sarà facile. "Non sempre imporre il proprio gioco significa avere il pallino in mano dal primo all’ultimo minuto. All’interno di una gara ci sono vari momenti, diversi fra di loro - il pensiero del difensore 34enne - ad esempio, quello dove devi arretrare il tuo baricentro e quello in cui invece devi spingere. Anche il caldo sarà un aspetto da considerare, come lo è stato domenica". A proposito del match con il Seravezza, nonostante il ko, Conson vede il bicchiere mezzo pieno. "Questo incontro mi ha lasciato sensazioni positive. Abbiamo fatto vedere tante ottime cose e le difficoltà che sono emerse fanno parte di questo periodo dell’anno. Peraltro, il mister ha schierato una formazione titolare con nove giocatori che nella passata stagione non erano a Prato. Il mio inserimento? Coi compagni mi sto trovando molto bene e lo stesso vale con i colleghi di reparto. Ci confrontiamo tanto". Intanto, sul fronte mercato la società biancazzurra è più attiva che mai. Tanto che a stretto giro di posta verrà annunciato (probabilmente già nella giornata odierna) un nuovo elemento che sarà subito a disposizione di mister Maurizio Ridolfi per la gara di domenica.

Francesco Bocchini