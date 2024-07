Consiglio comunale. Domani prima seduta. A Gabriele Alberti (Pd) andrà la presidenza

Primo appuntamento nella sala del consiglio comunale per sindaca Ilaria Bugetti e la sua squadra. L’appuntamento aperto ai cittadini è per domani pomeriggio alle 15,30 in palazzo comunale. Dopo la presentazione della squadra di governo oggi la prima giunta e domani il primo consiglio comunale. Salvo novità dell’ultimo momento, la presidenza del consiglio sarà affidata a Gabriele Alberti, già presidente anche nella passata amministrazione. È lui il nome sul quale sono convogliate le varie anime del Pd. Biffoniano, vicino al mondo delle associazioni è quello di Alberti il nome sul quale sono convogliate le esigenze del Partito Democratico. Un’altro possibile nome che era circolato nei giorni scorsi era quello di Lorenzo Tinagli, ma a 48 ore dalla prima seduta si rafforzano le certezze per il presidente uscente.

La seduta sarà anche l’occasione per presentare le linee programmatiche di mandato: i progetti in corso iniziati dalla giunta Biffoni e quelli del nuovo corso. Accanto al parco urbano, al Sottopasso del Soccorso ci sarà quindi la revisione degli uffici comunali annunciata da Bugetti in campagna elettorale, uniti ai temi del lavoro e dello sviluppo economico. Nel programma di governo spazio al green con nuovi parchi, il ritorno dell’acqua nei canali delle Cascine di Tavola, la riqualificazione dell’area dell’ex Ippodromo e di Galceti, il completamento del parco fluviale lungo il Bisenzio, un sistema di manutenzione ordinaria che garantisca un verde ben tenuto l’anno, strumenti urbanistici che prevedano meno consumo del suolo. La seduta di domani sarà presieduta dal consigliere anziano, ovvero il candidato più votato della lista più votata. All’ordine del giorno ci sono inoltre la convalida dell’elezione diretta della sindaca Ilaria Bugetti e dei consiglieri, il giuramento, l’elezione del presidente e dei vice presidenti del Consiglio comunale e le eventuali surroghe. Verrà poi formata la commissione elettorale per il quinquennio 2024-2029.

Silvia Bini