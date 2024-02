"Consigli sulle diete". Ma non è nutrizionista

E’ accusato di esercizio abusivo della professione medica per avere, secondo l’accusa, fatto compilare ai suoi clienti una scheda con i dati di salute e anamnestici. L’uomo, 74 anni, di Prato ma residente in provincia, assistito dall’avvocato Tiziano Veltri, è ora sotto processo dopo che era stato segnalato alla procura dall’Ordine dei nutrizionisti. Il processo è nella fase dibattimentale e la sentenza non è attesa prima dell’estate.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i fatti contestati risalirebbero al gennaio del 2019 quando l’imputato avrebbe fatto riempire ai suoi clienti le schede con i dati riguardanti la propria salute. L’uomo ha scritto diversi libri che riguardano non solo il body building ma anche su consigli circa alcune diete, sullo stile di vita e sui problemi legati al metabolismo. I libri si trovano facilmente in commercio su internet. Alcuni acquirenti dei suoi volumi avrebbero poi avuto contatti con l’autore. L’uomo avrebbe fatto compilare loro le schede con i dati identificativi e le informazioni sulla salute, come il peso, la massa corporea, l’eventuale presenza di malattie come il diabete, i trigliceridi, o la celiachia, le intolleranze e allergie alimentari. L’imputato fu denunciato dall’Ordine dei nutrizionisti per queste sue attività. Dopo le indagini è stato rinviato a giudizio per esercizio abusivo della professione medica. Un’accusa completamente rigettata dal diretto interessato che ha sempre sostenuto di essere semplicemente uno scrittore di libri sull’alimentazione e non un medico e neppure un nutrizionista.