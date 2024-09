Consegnato il gigliato al presidente Gratteri

La sindaca Ilaria Bugetti ha consegnato al presidente del Tribunale di Prato Francesco Gratteri, prossimo alla pensione, il Gigliato d’argento quale "segno di sincera riconoscenza per l’apprezzato servizio reso nell’amministrazione della Giustizia nel nostro territorio" - come si legge nella pergamena consegnata al presidente insieme all’antica moneta pratese.

Il presidente Gratteri durante la sua permanenza a Prato più volte è intervenuto per chiedere al Governo, competente in materia, più personale e risorse più adeguate alle esigenze del Palazzo di Giustizia pratese. Le stesse richieste sono state da lui presentate nel consiglio comunale straordinario dedicato alla situazione del Tribunale, proposto dai consiglieri dei Gruppi consiliari di maggioranza nell’aprile scorso.

Alla consegna del Gigliato, la sindaca – oltre a ringraziare Gratteri per il suo prezioso contributo lavorativo alla città - ha voluto ricordare le battaglie affrontate insieme negli anni confrontandosi, unendo le forze e soprattutto non arrendendosi mai. "È questa l’impronta che voglio dare anche all’amministrazione comunale", ha detto la sindaca. Emozionato Gratteri che ha parlato di Prato come una città aperta sul piano dell’impegno civile e della comprensione, in cui le politiche di inclusione devono essere perseguite in modo attivo coinvolgendo la comunità.