Confartigianato fa 75. Una serata al Politeama per parlare di futuro

Settantacinque anni di storia alle spalle e lo sguardo puntato sul domani. Martedì 15 aprile, alle 21, Confartigianato Imprese Prato dà ufficialmente il via al percorso che accompagnerà l’associazione verso i prossimi 75 anni. E lo fa con un grande appuntamento al Teatro Politeama, aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza.

Il titolo della serata è "Un grande futuro dietro di noi", e riassume bene lo spirito dell’iniziativa: celebrare le radici solide dell’artigianato pratese, ma con un’energia nuova, orientata alle sfide del futuro.

Durante la serata si parlerà di temi che ormai fanno parte della nostra quotidianità e che cambieranno profondamente il mondo dell’impresa e non solo: sostenibilità, intelligenza artificiale, transizione energetica, geopolitica. A guidare la riflessione, tre ospiti di rilievo nazionale: Valentina Boschetto Doorly, esperta di futuro e partner del Copenhagen Institute for Futures Studies, Riccardo Luna, giornalista e editorialista del Corriere della Sera, Luca Mercalli, climatologo e volto noto della divulgazione scientifica.

Con loro ci saranno anche la sindaca Ilaria Bugetti e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, mentre a condurre la serata sarà Federico Quaranta, giornalista Rai e volto del programma Linea Verde Start.

Ma non finisce qui: sul palco farà il suo ingresso anche Futura, l’artigiana del 2100. Un personaggio simbolico, immaginato per rappresentare il legame tra tradizione e innovazione, che porterà con sé un "manifesto del futuro" da consegnare idealmente ai dirigenti di oggi. Un modo creativo e coinvolgente per riflettere su come potrebbe essere l’impresa di domani.

Il cuore del suo intervento sarà la consegna del "manifesto del futuro", un documento ispirazionale pensato per lasciare un segno concreto di questo percorso. Il manifesto raccoglie i valori, le competenze e le sfide che attenderanno l’impresa artigiana nei prossimi decenni: un mix di visione strategica e responsabilità condivisa. Non è una previsione, ma una guida per affrontare con lucidità e coraggio i grandi cambiamenti che ci aspettano. A riceverlo simbolicamente saranno i vertici di Confartigianato Imprese Prato, ma il suo messaggio è rivolto a tutta la comunità: imprenditori, cittadini, giovani. Perché costruire il futuro è un compito collettivo, che parte dalle scelte di oggi, dalla capacità di immaginare, innovare, rischiare.

"Non vogliamo limitarci a festeggiare un anniversario – spiega il presidente Luca Giusti –. Vogliamo costruire un percorso concreto, fatto di idee, progetti e visione strategica. Ogni iniziativa sarà un tassello importante di questo cammino verso il futuro". Confartigianato Imprese Prato invita tutti – imprenditori, cittadini, studenti, curiosi – a partecipare. Perché il futuro non si aspetta: si costruisce insieme, a partire da oggi.

Questo appuntamento non sarà solo un momento di riflessione, ma il punto di partenza di un percorso concreto di innovazione e crescita. Confartigianato Imprese Prato non subisce il cambiamento, ma lo guida con determinazione, offrendo alle aziende strumenti e strategie per affrontare le nuove sfide e cogliere le opportunità del futuro.

I 75 anni appena compiuti non sono un traguardo, ma il trampolino di lancio per una nuova era dell’artigianato e dell’impresa. Confartigianato Imprese Prato è pronta a costruire il domani.