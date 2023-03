Concerti di primavera: stasera per il debutto c’è Giovanni Nesi

Si inaugura questa sera alle 21 la 43ª rassegna dei Concerti di Primavera, la stagione di musica da camera organizzata dalla Scuola Verdi in collaborazione con la Camerata. Protagonista sul palco del Teatro del Cicognini alle 21 sarà il pianista pratese Giovanni Nesi, cresciuto alla Verdi e perfezionatosi negli anni con Maria Tipo e Andrea Lucchesini. Nesi è considerato fra i più interessanti pianisti della sua generazione; il suo nome è legato a quello del suo concittadino Domenico Zipoli del quale ha inciso la prima esecuzione assoluta, sul pianoforte moderno, di tutte le Suite e Partite del compositore. Nesi propone un repertorio per sola mano sinistra con brani di Bach, Skrjabin, Fumagalli, Schumann, Šostakovič e di Géza Zichy, con trascrizioni di Wittgenstein, Brahms e dello stesso Nesi. La sua discografia comprende fra l’altro il suo ultimo album, Bach – Works for piano left hand per Heritage realizzato interamente con la sola mano sinistra. Il recital si chiuderà con due pagine celeberrime di Bach, la Suite per violoncello solo in sol maggiore e la Ciaccona dalla Partita per violino solo in re minore. Fra i brani originali per mano sinistra sola la celebre trascrizione di Casta Diva di Adolfo Fumagalli, pianista apprezzato anche da Liszt, e autore di più di cento opere pianistiche, scomparso prematuramente a 28 anni e il Preludio op.9 n.1 di Skrjabin. Il compositore moscovita scrisse il Preludio e il Notturno op.9 per la sola mano sinistra nel 1897, dopo aver danneggiato la sua mano destra con un lavoro incessante e logorante, rischiando di compromettere la sua carriera. Biglietti in vendita al botteghino del Politeama (oggi aperto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19), su Ticketone.it o nel circuito Boxoffice. Ingresso: 8 euro intero, 3 euro per tutti gli under 25, allievi e docenti della Verdi.