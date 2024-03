Conad investe nel green. Ecco nuove assunzioni: trenta posti entro il 2024

Assunzioni e investimenti. A due anni dall’apertura del supermercato Conad in piazza San Francesco ancora non è terminato l’effetto a catena che il nuovo store ha portato sul fronte delle assunzioni. Trenta nuovi posti di lavoro che entreranno a regime entro la fine dell’anno. Per chi volesse farsi avanti c’è ancora la possibilità: i curriculum vitae possono essere lasciati al punto informazioni del supermercato di via Catani. Opportunità di lavoro grazie ad un investimento che si è rivelato "oltre le aspettative – commenta Tommaso Signorini di Conad –. Il punto vendita ha ingranato molto bene, siamo davvero soddisfatti. A regime saranno trenta assunzioni, i contratti sono ancora in corso e non abbiamo ancora finito le selezioni anche perché c’è un periodo di prova per capire se il rapporto può funzionare e il lavoro piace".

Un indotto di migliaia di clienti e di persone che gravitano in centro ogni settimana grazie anche a Conad, fino a metà aprile chiusa per un intervento di ristrutturazione. Una realtà commerciale che investe e crede nella città tanto che a breve saranno annunciate novità, al momento top secret. Non sono invece top secret i lavori per l’installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli nei parcheggi delle Fontanelle e di Mezzana. Ricariche che saranno installate anche a Maliseti dove il parcheggio dello store è stato appena ampliato. Sono 55 i posti auto ottenuti grazie all’investimento della famiglia Signorini che da tempo ha deciso di migliorare i parcheggi a servizio del supermercato, ma anche del palazzetto dello sport e dei giardini lungo via della Pace. Avanti anche con il green: sulla copertura dell’immobile che ospita il market alle Fontanelle sono stati installati pannelli fotovoltaici proprio per rendere la struttura sostenibile.

Silvia Bini