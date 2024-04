Con il naso all’insù al Museo del Tessuto. Le stelle e Walter Albini

Nuovo appuntamento a misura di famiglie al Museo del Tessuto, nell’ambito delle iniziative legate alla bella mostra "Walter Albini. Il talento, lo stilista". Sono aperte le prenotazioni per il laboratorio "Con il naso all’insù" in programma domenica dalle 16 alle 18 e pensato per bambini fra i sette e i dieci anni.Chi non si perde a guardare il cielo stellato e le sue meraviglie? Anche Walter Albini ha trovato nel cielo e nelle stelle una forte ispirazione durante la creazione delle sue collezioni, in particolare amava il mondo dei segni astrologici. Ai bambini sarà spiegato in modo creativo che ad ogni segno zodiacale corrisponde una costellazione, utilizzando le tecniche della cianotipia e del ricamo creativo. Il laboratorio sarà preceduto da una breve visita alla mostra dedicata al grande stilista, considerato il padre del pret-à-porter. E’ obbligatoria la presenza di un accompagnatore. Il costo è 5 euro bambino e 5 euro adulto. Terminata l’attività, i partecipanti potranno visitare liberamente il museo e la mostra. Prenotazione obbligatoria a: [email protected], specificando nome del bambino, nome adulto accompagnatore e numero di cellulare.