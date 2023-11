"Con il Carnevale 2024 torneremo a sorridere"

"Vista la situazione devastante di questi giorni vorremo rendere gioia e divertimento a questa Vallata distrutta dal maltempo, organizzando un Carnevale ancora più splendente degli anni scorsi. Potete condividere e aiutarci". È il messaggio che viaggia sui social network lanciato dal Comitato del Carnevale di Vaiano, che il prossimo gennaio 2024 arriverà a celebrare l’edizione della rinascita. Quella del 2023 – andata in scena dopo tre anni di assenza a causa dell’epidemia del Covid – aveva proposto non solo con le abituali sfilate per le vie del centro ma anche il veglione di Martedì Grasso, una tradizione che potrebbe essere ripresa anche quest’anno. Il comitato organizzatore – per voce di Stefano Borri e Franco Mengoni – rivolge un appello a tutti i cittadini della Provincia di Prato: "Quindi chiunque voglia aiutarci a rendere fantastico questo Carnevale 2024 è pregato di contattare i seguenti numeri di telefono 349 7859021 o 328 942 3976 per qualsiasi informazione. Mettiamo a disposizione gratuitamente tutti i materiali per la costruzione dei carri allegorici e accettiamo anche solamente figuranti che abbiano voglia di sfilare agli eventi e far festa con noi. Pertanto che siate un’associazione, gruppi vari, persone singole oppure quant’altro, sarete i beni accetti per le grandi sfilate di fine gennaio e inizio febbraio. Il tempo è tiranno non indugiare, passate qualche serata alla realizzazione dei carri allegorici e vedrete che ci sarà da divertirsi".

Il post del Carnevale vaianese è stato condiviso anche dal sindaco, Primo Bosi.