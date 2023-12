Comunicazione da bocciare. E tanti disagi

Proteste per i bus, proteste per i treni. Ma perché spostarsi deve essere un incubo? Ci mancavano l’overturism di Firenze e il T2 di Autolinee Toscane a complicare le cose. Come spesso accade, dietro le sigle un po’ troppo emetiche (T2...) ci sono sorprese poco piacevoli. Infatti dei cambiamenti sulle linee dei bus entrati in vigore all’inizio di novembre sapevano tutti pochissimo, tanto che oltre ai cittadini si sono lamentati anche i sindaci per la mancata concertazione. Adesso in molti, a partire da Biffoni, chiedono sanzioni per il mancato rispetto dei servizi. Autolinee Toscane replica di aver fatto 60 aggiustamenti, ma forse era meglio concordarli prima che intervenire dopo. E i treni? Chiedere a chi resta sui binari...