Comuni medicei. Il gran finale è con l’Assedio

Nei comuni medicei l’estate 2025 è ricca di appuntamenti. A Poggio a Caiano la nuova edizione del ‘Festival delle Colline’ vedrà cinque serate musicali, da stasera al 18 luglio 2025. Esordio questa sera alla villa medicea di Poggio a Caiano, ingresso libero, sulle note di Faber: a rendere omaggio sarà l’Ensemble Terzo Tempo, formazione che propone tributi a compositori italiani ed internazionali. Dopo un intervallo nel mese di agosto, l’ appuntamento sarà a settembre con ‘Assedio alla Villa’, dal 12 al 14, la grande festa attorno alla Villa Medicea di Poggio a Caiano.

Anche il cartellone di ‘Carmignano Estate 2025’ è ricco di eventi. Lo spettacolo di Massini, scrittore e attore fiorentino dal titolo ‘La ricerca della felicità’ sarà il prossimo 26 luglio, alle 21.15, alla Rocca di Carmignano. Uno dei punti forza della programmazione insieme alle due serate, venerdì 11 e sabato 12 luglio, dal titolo ‘Tramonti Divini’ dedicate alla celebrazione del mezzo secolo del ‘Carmignano Doc’. Per i più piccoli anche performance teatrali, intrattenimento e attività si alterneranno, dalle 19 del secondo weekend di luglio, in piazza San Carlo, ad Artimino. Giovedì 17 luglio l’omaggio a Lucio Dalla ad opera de ‘L’Ottava Nota’, la big band dell’associazione culturale di Seano, al parco museo Quinto Martini. Gli appuntamenti musicali proseguiranno con la lirica dei Carmina Burana, e l’orchestra O.m.e.g.a. di Firenze, il rock alternativo di ‘The power of music’, punk Hazard + Sabjan and the Monster Trio, sul progetto ‘servizi educativi Piagge’.

Poi le rassegne: ‘Le notti dei racconti’ tra grandi classici spiegati ai bambini e testi ironici e attuali per gli adulti. A Bacchereto tornerà 5° Festival toscano del sassofono, dal 20 al 27 luglio, con la filarmonica Verdi e in Cava serate piene di musica e divertimento. A Seano lezioni di teatro per bambini, di ballo, cinema e musica live a cura dell’associazione Parco Museo. Non mancano le notti: ‘Le notti del vino’, dell’8, 9 e 10 agosto alla Rocca di Carmignano, con degustazioni di e soprattutto ‘Le notti dell’archeologia’, promosse dalla Regione.

"Carmignano Estate 2025" si chiude, a settembre, con le anteprime: ‘Il succo del sole’, la tradizionale festa della schiacciata con l’uva, il 7, al parco museo di Seano; la Festa dello sport, il 13, nell’area della piscina comunale di Comeana; la ‘Giornata degli Etruschi’, il 19, con l’inaugurazione del centro didattico del museo archeologico di Artimino. La stagione autunnale si aprirà il 29 settembre con la Festa di San Michele.

C.C.