Comune interattivo La polizia municipale apre l’ufficio virtuale "Dialogo più facile"

Avanti con l’innovazione. Il Comune di Prato apre il primo sportello virtuale della polizia municipale, esempio unico in Italia per dare una chance in più ai cittadini. Il servizio è facile, intuitivo e veloce: l’obiettivo è abbattere i tempi di attesa e ridurre il traffico e la mole di spostamenti. Sono oltre 10.000 le chiamare all’Urp della polizia municipale in un anno, più di 3000 gli accessi all’ufficio. Numeri che l’amministrazione spera di abbattere aprendo il primo servizio on line: da casa, dall’ufficio con uno smartphone o con un computer sarà possibile parlare con un agente di polizia municipale per risolvere questioni inerenti a multe, permessi ztl, rateizzazioni e ingiunzioni di pagamento. Invece di attese e viaggi estenuanti al comando d’ora in poi sarà possibile risolvere i problemi soltanto con un click e una videocall.

Lo sportello virtuale assolve alla duplice funzione di essere molto più snello, accessibile e smart e nell’essere anche più comodo da un punto di vista di mobilità, perché recarsi fisicamente presso un ufficio non per tutti è semplice o possibile - dichiara l’assessora alla Polizia Municipale Flora Leoni -. Tra i servizi è possibile richiedere anche solo un consulto, ma in ogni casa lo sportello fisico rimarrà attivo".

Nello specifico il servizio in via sperimentale per un mese sarà aperto il martedì e il venerdì dalle 16 alle 18, previo appuntamento da fissare online seguendo una semplice procedura. Viene replicato così in via digitale tutto ciò che si può fare allo sportello fisico che al momento resterà aperto tre volte a settimana.

Per prendere un appuntamento basterà collegarsi al sito della Polizia municipale Prato cliccare sul banner informativo e seguire le indicazioni. La password di accesso sarà in automatico il codice fiscale del cittadino.

"Tra le richieste più frequenti abbiamo le informazioni sulla decurtazione dei punti, sulla compilazione dei modelli di comunicazione dati del conducente, informazioni sui ricorsi, su rateizzazioni e tutto ciò che ha a che fare con possibili conseguenze negative sulle sanzioni - aggiunge l’ispettore della Polizia Municipale Vitantonio Esperto -. Quello che facciamo fisicamente attualmente intendiamo replicarlo con lo sportello online a cui è possibile accedere in modo molto semplice".

Il servizio permette a tutti i cittadini di fissare h24 un appuntamento per i giorni di martedì o di venerdì dalle 16 alle 18, senza limite di confine di poter parlare con un operatore della polizia municipale collegandosi dal proprio computer, tablet o smartphone. Potranno a quel punto esser chiesti chiarimenti, assistenza e informazioni che riguardano verbali per infrazioni al codice della strada e verbali per infrazioni ai regolamenti comunali, istanze di rateizzazioni per i vari tipi di sanzioni previste per legge, permessi Ztl, ingiunzioni di pagamento, comunicazione dati conducente del veicolo.

Silvia Bini