Commercio ambulante abusivo al Macrolotto Zero, sanzioni per oltre 10mila euro

Prato, 7 dicembre 2024 - Sono due gli ambulanti multati la scorsa settimana dalla Polizia municipale perché sorpresi a vendere frutta e verdura nel tratto di via Pistoiese al Macrolotto Zero dove è in vigore il divieto di commercio su area pubblica. Si tratta di un cinquantenne italiano e di un quarantenne cinese.

Il primo ha regolare licenza e pertanto dovrà pagare una sanzione amministrativa di 500 euro per non aver rispettato il divieto di vendita in quell’area del quartiere. Il secondo invece è anche abusivo e pertanto sono scattati una sanzione da 5mila euro e il sequestro ai fini della confisca di tutta la merce pari a una cinquantina di cassette di ortaggi, verdure e frutta del peso complessivo di oltre tre quintali.

Anche al mercato di viale Galilei è stato effettuato un intervento di contrasto al commercio abusivo da parte degli agenti di piazza dei Macelli. A finire nei guai è stato sessantenne cittadino di etnia sinica a cui sono state sequestrate 24 paia di scarpe messe in vendita in una piazzola improvvisata con un borsone aperto poggiato a terra, pronto a richiuderlo alla vista delle divise. La sanzione amministrativa è di 5.000 euro. Le calzature, tra l’altro prive di indicazioni sull’origine e sulla composizione, sono state sequestrate.