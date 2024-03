Comeana, nuovi servizi alla Misericordia. Non serve prenotare

Nuovi servizi alla Misericordia di Comeana. Nella sede di piazza Scalpellini tutti i martedì (dalle 14.30 alle 18.30) sarà operativo lo sportello della "Bottega della Salute", un front office con operatore dove è possibile effettuare una molteplicità di servizi: l’attivazione dello Spid, il cambio medico, la stampa di ricette elettroniche, la stampa certificati anagrafici, la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata...e altro. Inoltre, tutti i martedì (dalle 14 alle 19) negli ambulatori della Misericordia sarà disponibile un’infermiera per lo svolgimento di diversi servizi tra cui: iniezioni, medicazioni e tutto quello che è di competenza dell’infermiere professionale. I servizi possono essere erogati in ambulatorio ma anche a domicilio. Per prenotare contattare la sede al numero 055 8710003 o l’infermiera al numero 389 1546638.

Per i servizi della Bottega della Salute non è necessaria la prenotazione, basta presentarsi nell’orario di apertura. Oggi tutte le Botteghe della Salute di Carmignano saranno chiuse per le festività pasquali.