Comeana, la fiera accende le sere d’estate

Tutto pronto per la "Fiera di Comeana 2024", un appuntamento annuale che da diversi anni segna l’inizio delle uscite serali, delle cene in compagnia e della buona musica. La fiera si svolgerà nell’area del tumulo etrusco con accesso da via Montefortini e via Garibaldi. Partenza domani con la festa cubana dalle 21,30 con musica, cocktail, colori, profumi e sapori caraibici. Animazione balli a cura di Salsarika scuola di balli caraibici di Lastra a Signa. Il ricavato della serata sarà per l’associazione "Noi per Voi Odv" di Firenze. Sabato (ore 21) serata fra comicità, sketch e musica con "Da que’grulli". Domenica (sempre dalle 21) intrattenimento per bambini con Maria Claretta e a seguire "Tutti fuori", esibizione dei gruppi della sala prove dello Spazio Giovani: Mark De’Medici, Canope, Punk Hazard, Traffic Gongi e Chiara Perri.

Lunedì 1° luglio ancora intrattenimento per bambini e alle 21,30 esibizione de "Il Clan Nomadi tribute band". L’ultima serata martedì con l’animazione per bambini, poi alle 22 esibizione della Santa Lucia Street Band e alle 23,45 spettacolo pirotecnico. Dalle 19 alle 23 apertura straordinaria del tumulo etrusco di Montefortini con visite guidate alle 19, 21 e 22. Nei giorni della fiera saranno operativi, dalle 19 sino a mezzanotte, gli stand delle associazioni dove si potrà cenare con piatti tipici locali oppure con le specialità dello street food. Tutte le sere ci sarà il mercatino di "Io Creo", con i banchi dell’artigianato tutto al femminile e il mercato biologico con prodotti a chilometro zero.

M. Serena Quercioli