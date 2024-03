Collina-Albiano: firme per asfaltare la strada

A ieri erano già 524 le firme in calce ad una petizione lanciata il 7 marzo sulla piattaforma change.org e rivolta al Comune di Prato. Una petizione con la quale i cittadini chiedono l’asfaltatura del tratto stradale che si snoda nel comune di Prato tra La Collina e Albiano. La proposta è stata promossa da Alessandro Bonacchi e l’obiettivo, per il momento, è di raggiungere le mille firme. "Noi, i sottoscritti, abitanti del comune di Prato, nei comuni della Valle del Bisenzio e pendolari, ci rivolgiamo alle autorità competenti affinché sia asfaltato il tratto di strada lungo 900 metri via dei Termini alla Collina situata nel confine nord del Comune di Prato con quello di Montemurlo e quello di Vaiano – si legge nella petizione – Questo tratto stradale collega Schignano nel comune di Vaiano e Bagnolo a Montemurlo e può offrire una via alternativa di emergenza quando la strada regionale 325 è bloccata per qualsiasi motivo, come nel caso attuale di una frana che ne causa il ripristino in tempi purtroppo molto lunghi".

Così i cittadini intervengono da protagonisti per apportare un loro contributo ad una situazione compromessa e che tecnicamente sarà difficile che sia sbloccata in tempi rapidi.

"Attualmente, la Sr325 è bloccata a causa di una frana, causando lunghe code sulle due uniche strade di montagna percorribili: la via di Faltugnano e la via di Cantagallo. Questo blocco compromette la mobilità dei residenti e dei lavoratori della zona, oltre a causare disagi significativi in caso di emergenze", rimarca la petizione. Secondo la proposta, l’asfaltatura dei 900 metri "potrebbe offrire una via alternativa di emergenza durante situazioni di blocco della strada regionale 325. Questa azione migliorerà la sicurezza stradale e garantirà una migliore mobilità per i residenti e i lavoratori". Purtroppo, c’è da dire che quella viabilità, un tracciato storico, è stata danneggiata a seguito dell’alluvione del 2 novembre: un’ipotesi che dovrebbe essere valutata attentamente sotto il profilo tecnico se fattibile in tempi rapidi o meno.

