ClickiAmo Prato, da domani la mostra

Sarà inaugurata domani alle 16.30 nel corridoio espositivo della Lazzerini la mostra fotografica delle opere participanti al concorso ClickiAmo Prato , frutto della collaborazione tra l’associazione Pamat , il fotografo Bolognini e i club fotografici della città: Centro Sperimentale di Fotografia, Il bacchino, Imago Club e Fotoclub Zoom Zoom.

L’obiettivo del concorso è promuovere la città attraverso gli occhi di coloro che la vivono e ne apprezzano gli scorci più belli. Durante l’esposizione fotografica sarà possibile votare le immagini utilizzando apposite schede che si possono trovare all’interno della biblioteca. Le votazioni saranno aperte da domani al 23 febbraio e la premiazione delle immagini vincitrici avverrà il 2 marzo alle 17 in biblioteca. I proventi del concorso saranno devoluti a sostegno dei progetti dell’associazione Pamat Onlus. Tutte le info su www.pamat.it. La mostra sarà visitabile fino al 3 marzo durante gli orari di apertura al pubblico della biblioteca. Sempre domani alle 16.30 in biblioteca secondo incontro della rassegna Lo schermo nero. Cinema noir, neo-noir, polar e poliziesco in Italia, Francia, Stati Uniti, dagli anni ‘30 agli anni ‘80, curata e condotta da Davide Gelli. Alle 16 si parlerà del Nero francese e polar: i film del realismo poetico, Clouzot un autore scomodo, il polar secondo Jean Pierre Melville, la Nouvelle vague.