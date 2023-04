Classe 2F scuola media "Filippo Mazzei"

Lo sport è tante cose diverse per ognuno di noi, c’è chi lo pratica per agonismo, chi per passione e chi per tenersi in forma. Dai dati riportati nell’annuario statistico italiano 2021, si osserva che, nel 2020, il 36,6% della popolazione praticava almeno uno sport, 27,1% lo faceva in maniera continuativa, il 9,5% ogni tanto e il 28,1% non praticava sport, ma fa attività fisica.

Qual è lo sport più praticato in Italia? Lo sport più “gettonato“ è il calcio, le percentuali si aggirano sul 34%, mentre per il nuoto sul 29%, il ciclismo sul 26% e il tennis sul 20%. Qualunque sia lo sport che ci piace, è importante praticarne uno perché ci mantiene in buona forma fisica e aiuta anche la nostra mente. Infatti il nostro professore di educazione fisica, Giacomo Dani, ci ha concesso una intervista su alcuni aspetti dello sport e, approfittando dell’occasione, gli abbiamo fatto anche delle domande che riguardano dubbi e credenze popolari sullo sport:

Quante volte bisognerebbe allenarsi per avere uno stile di vita sano?

"Questo è un aspetto che varia da persona a persona, però in media bisognerebbe allenarsi tre volte a settimana per quaranta minuti circa e, preferibilmente, fare esercizi aerobici".

Quali sono i pro e i contro del fare sport?

"Non ci sono controindicazioni nello sport se gli esercizi vengono eseguiti in giusta quantità e in maniera corretta, altrimenti, potrebbe causare dipendenza e il desiderio di allenarsi eccessivamente può portare problemi fisici. I pro riguardano gli aspetti sociali, mentali e fisici. I benefici del fisico aiutano il funzionamento di apparati, muscoli e organi diminuendo così le probabilità di contrarre malattie. Facendo sport il nostro corpo rilascia degli ormoni buoni che ci permettono di diminuire lo stress, aumentare la concentrazione e diminuire la possibilità di contrarre malattie mentali come ad esempio la depressione. Queste malattie mentali, purtroppo, sono in aumento specialmente dopo la quarantena dovuta al Covid nel 2020. Inoltre lo sport può essere un mezzo per allontanarsi dal telefono, un metodo per socializzare con le persone che condividono la stessa attività, migliorare i rapporti umani e allungare la propria vita".

Lo sport blocca la crescita? "Ogni età ha bisogno di attività diverse che rispondono ad esigenze diverse; bisogna affidarsi solo a persone qualificate in modo tale da evitare danni a muscoli e ossa. Proprio come con l’ alimentazione: un’alimentazione sana e corretta, seguita da un esperto del settore, aiuta molto il fisico e la mente".