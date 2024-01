"Città fragile" con l’artista. Ricciardo

Arte contemporanea e città fragile. Si terrà oggi, dalle 18.30, all’azienda agricola Le Furre di Carmignano, il primo incontro con l’artista Massimo Ricciardo (nella foto). Si tratta di una serie di iniziative che hanno coinvolto in un percorso iniziato nel febbraio 2023 enti, associazioni, comitati, abitanti, residenti del quartiere Macrolotto 0.

La partecipazione è aperta a tutti, gratuita. Il progetto rientra nell’ambito di Toscanincontemporanea2023 con il patrocinio di Comune di Prato.

Per Ricciardo la migrazione è uno dei fenomeni che caratterizzano la contemporaneità, ma anche un leitmotiv nella sua ricerca artistica e della sua biografia. Nato a Darmstadt da genitori italiani, migrante di ritorno nella Sicilia dei tardi anni Ottanta, si trasferisce prima a Firenze, poi a Potsdam per gli studi ed infine approda a Torino. Per questo progetto è stato invitato a lavorare sul cibo, con incontri conviviali, per proporre alla fine una delle ricette che prendono spunto dalle diverse varianti delle cucine da lui incontrate.

Massimo Ricciardo (1979) lavora su immagini d’archivio, foto e pubblicazioni, ma anche oggetti, suoni. Si è formato all’Accademia di Firenze e l’Università di scienze applicate a Potsdam. Le sue installazioni comprendono diversi materiali disponendo un processo per la realizzazione di una nuova "memoria".

La cura dell’intero progetto Arte contemporanea e città fragile è affidata ad Andrea Abati, artista e fondatore di Dryphoto arte contemporanea, che invita a partecipare artisti, esperti di varie discipline, abitanti, realtà associative attive sul territorio.

I nuovi processi relazionali messi in atto attraverso la mediazione artistica diventano pratiche sociali e creative che vanno a produrre consapevolezza in merito a riflessioni legate al tema dell’abitare.