Circoli Arci in festa. Incontri, film e musica. Da domani a Narnali

Dopo la pausa forzata dovuta al Covid, torna "Arci in festa", la festa dei Circoli Arci del territorio pratese, che da domani a domenica propone incontri, approfondimenti, cultura, musica, gastronomia, iniziative per famiglie, nello spazio all’aperto del circolo Arci "Renzo Grassi" di Narnali (ingresso via Pasubio, 23). L’apertura della festa è in programma per domani sera con la proiezione del film "Alla rivoluzione sulla due cavalli", di Maurizio Sciarra, a cura dei ragazzi del Circolo Arci di Carraia. Il film racconta il viaggio di Marco e Victor che il 24 aprile 1974 partono sulla loro 2 cavalli per il Portogallo, come fecero molti giovani della loro generazione per vedere con i loro occhi la Rivoluzione dei Garofani. Sabato, alle 11, il Comitato Arci pratese presenta il concorso di idee "La socialità del futuro è un progetto che possiamo realizzare", rivolto alle scuole secondarie di secondo grado della provincia e dedicato alla memoria di Enrico Cavaciocchi, presidente dell’associazione fino al maggio 2022. La festa entra poi nel vivo sabato pomeriggio con l’iniziativa "Puliamo il mondo", in collaborazione con Legambiente Prato (dalle 16, gradita preiscrizione via sms o wathsapp al 331 7965235), l’apertura (dalle 17,30) dello Spazio bimb3, con la lettura animata laboratorio "Io sono foglia" (36 anni) e, alle 19, "L’aperitivo no gap-Nuove generazioni attive e partecipi", animato dai giovani soci e dirigenti dei circoli Arci.

Seguiranno la cena con i famosi tortelli del Circolo de La Briglia e, alle 21,25 il concerto del Coro Femina, un ensemble femminile che nasce dalla voglia di condividere l’arte del canto come atto di unione, partecipazione, esistenza e lotta contro la violenza sulle donne. Con la sola magia del pianoforte e del canto femminile, il coro esegue le canzoni della storia della musica di tutti i tempi riarrangiate da Lisa Kant e Daniele Madio. Un viaggio nuovo e magico dal rock al pop. Domenica la Festa riapre alle 17,30 con "Coloriamo il mondo", laboratorio per bambini e bambine (611 anni). Alle 18 il giornalista Saverio Tommasi sarà a Prato per presentare il suo libro "Troppo neri", insieme al fotografo Francesco Malavolta, a Silvia Bini, responsabile immigrazione Arci Toscana e Simone Mangani assessore Cultura e Immigrazione del Comune di Prato. Chiude, dalle ore 21, il concerto del Gruppo Abp. Tutte le iniziative sono a ingresso libero. Per le cene, tutte al costo di 20€ a persona è necessaria la prenotazione inviando, entro oggi, un messaggio al 3317965235.