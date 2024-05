Cinque pratesi nuovi maestri del lavoro. Stamani la consegna delle Stelle al merito

Ci sono anche cinque pratesi tra i 75 maestri del lavoro in Toscana, che stamani saranno insigniti delle ’Stelle al merito’ nel corso di una cerimonia che si terrà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze.

Gli insigniti pratesi sono: Ettore Bertola e Laura Cialdi per Cromos srl, Luca Faggi per Marini-Industrie, Isabella Lorenzini per Homo snc e Cristina Ruggeri per Plastylenia spa. Si tratta di maestri del lavoro di ambiti imprenditoriali differenti: i primi due afferenti al tessile con la Cromos srl (tintoria, candeggio, stampa e rifinizione in genere, di materie prime e manufatti tessili) e Marini Industrie (produzione di tessuti). Invece la Homo snc è un negozio specializzato in abbigliamento da lavoro e Plastylenia spa è azienda specializzata nel settore degli imballaggi flessibili. Alla cerimonia di stamani saranno consegnate le onorificenze, conferite dal Presidente della Repubblica ai lavoratori che si sono distinti nelle attività professionali svolte in ambito aziendale, alla presenza dei prefetti dei capoluoghi di provincia della Toscana insieme ai sindaci del territorio di residenza degli insigniti. Interverranno anche il sindaco della Città metropolitana Dario Nardella, il console regionale della Federazione Maestri del lavoro Massimo Tucci, il presidente regionale dell’associazione Lavoratori anziani Fiorenza Ciullini, il presidente del Gruppo Toscano Cavalieri del lavoro Cesare Puccioni, il direttore dell’Ispettorato d’area metropolitana del lavoro di Firenze, Giovanni de Paulis ed il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.