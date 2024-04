Cinque murale colorano i palazzi . Giovedì inaugurazione itinerante

Giunge a conclusione il progetto "Fiori sulla pietra: percorsi di street art tra natura, memoria e territorio". Giovedì alle 11 si svolgerà un’inaugurazione itinerante delle cinque opere realizzate da altrettanti giovani artisti che hanno risposto al bando promosso dal Comune di Montemurlo e co-finanziato dalla Regione.

L’inaugurazione delle opere partirà dai giardini pubblici di via Adda ad Oste alla presenza degli artisti, della curatrice scientifica Rachel Morellet e degli amministratori.Il bando è stato promosso dal Comune per dare la possibilità a giovani artisti under 35 di farsi conoscere e si propone di fare una riflessione sul territorio, la natura e la memoria. Miguel Angel Caio e Francesco Principato si sono occupati della decorazione della parete esterna del Centro Giovani, Renzo Mezzetti della parete verso via Napoli del Distretto Asl, Sara Panicci e Enrico Maria Gorelli hanno colorato le due pareti nel giardino di via Adda, infine Andrea Montagnani si è occupato dello spazio del retro della tribuna del campo di basket.